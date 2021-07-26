Поиски пенсионера, потерявшего память, завершены в Новосибирске

В Новосибирске нашли пенсионера, потерявшего память. Фото: предоставлено «Лиза Алерт»

В Ленинском районе Новосибирска нашли 82-летнего пенсионера. О его местонахождении ничего не было известно с 24 июля. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

— Мужчину искали весь день, часть поисков провели уже в темноте. Мы Были обследовали жилые кварталы, а также зеленую зону рядом. То, что не смогли посмотреть ночью, обследовали рано утром. Так и смогли найти мужчину. Он был в лесу. Пояснить ничего не смог, был дезориентирован и считал, что находится в другом месте, — рассказала КП-Новосибирск руководитель «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.

Самочувствие пенсионерам медики оценили как удовлетворительное. Несмотря на это, мужчину обследуют в больнице, ведь он долгое время был без воды и еды.

После того, как утром о нахождении мужчины было объявлено родственникам, на место прибыла его дочь, где состоялось трогательное воссоединение.

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