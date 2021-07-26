В Новосибирск привезли первую партию вакцины от коронавируса «Спутник Лайт»

В Новосибирск привезли новую вакцину от коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 26 июля, на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области министр здравоохранения Константин Хальзов доложил губернатору Андрею Травникову о том, что в регион поступила первая партия вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Ранее препарат в Новосибирскую область не привозили.

— Вчера получили 12 тысяч доз вакцины «Спутника Лайт». В целом в регион за весь период мы привезли 589 тысяч вакцин. Двукратно привились от ковида больше 400 человек, — сообщил Константин Хальзов.

Отметим, что «Спутник Лайт» — это четвертая вакцина, разработанная в России для борьбы с ковидом. Легкий вариант содержит только ту часть препарата, которая построена на аденовирусе 26-го типа. То есть, для выработки иммунитета к «короне» достаточно одной прививки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.