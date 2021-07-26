В Новосибирск привезли первую партию вакцины от коронавируса «Спутник Лайт»

В Новосибирск привезли новую вакцину от коронавируса.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В понедельник, 26 июля, на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области министр здравоохранения Константин Хальзов доложил губернатору Андрею Травникову о том, что в регион поступила первая партия вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Ранее препарат в Новосибирскую область не привозили.
— Вчера получили 12 тысяч доз вакцины «Спутника Лайт». В целом в регион за весь период мы привезли 589 тысяч вакцин. Двукратно привились от ковида больше 400 человек, — сообщил Константин Хальзов.
Отметим, что «Спутник Лайт» — это четвертая вакцина, разработанная в России для борьбы с ковидом. Легкий вариант содержит только ту часть препарата, которая построена на аденовирусе 26-го типа. То есть, для выработки иммунитета к «короне» достаточно одной прививки.
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