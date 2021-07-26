Видео горящего дома под Новосибирском появилось в соцсетях

Под Новосибирском пожар уничтожил дом с баней и летнюю кухню. Фото: стоп-кадр
Под Новосибирском в СНТ «Железнодорожник» сгорел жилой дом с баней и летней кухней. Инцидент произошел вечером 25 июля. До прибытия пожарных местные жители помогли не допустить распространения огня. Хозяев дома внутри не было. Видео пожара сняли очевидцы.
— В результате огнем уничтожены дачный дом и баня, на соседнем участке повреждены наружная стена дома и оконная рама. На тушение пожара привлекались 3 единицы техники и 10 человек личного состава, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Причину пожара установят дознаватели.
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