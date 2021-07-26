Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Происшествия26 июля 2021 8:28

В Новосибирской области лидеру ОПГ отменили домашний арест и отправили в СИЗО: рассказываем, что случилось

Мужчина вывез за рубеж около 200 миллионов рублей
Мэри ГРИГОРЯН
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Новосибирске главе банды за нарушение правил изменили меру пресечения.

В Новосибирске главе банды за нарушение правил изменили меру пресечения.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске главе банды, который пытался вывести за рубеж 200 миллионов рублей, отменили домашний арест и отправили в СИЗО. Мужчину застали за тем, что он покидал квартиру, пользовался телефоном и Интернетом. Кроме того, сибиряка уличили в давлении на свидетелей по делу, в котором он проходит как обвиняемый.

— 53-летний уроженец Искитима незаконно выводил валюты на счета в иностранные банки. Задержали сибиряка в Москве и этапировали ув Новосибирск, где отправили под домашний арест, — сообщает пресс-служба Сибирской оперативной таможни.

Расследование уголовного дела продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.