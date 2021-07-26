В Новосибирской области лидеру ОПГ отменили домашний арест и отправили в СИЗО: рассказываем, что случилось

В Новосибирске главе банды за нарушение правил изменили меру пресечения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске главе банды, который пытался вывести за рубеж 200 миллионов рублей, отменили домашний арест и отправили в СИЗО. Мужчину застали за тем, что он покидал квартиру, пользовался телефоном и Интернетом. Кроме того, сибиряка уличили в давлении на свидетелей по делу, в котором он проходит как обвиняемый.

— 53-летний уроженец Искитима незаконно выводил валюты на счета в иностранные банки. Задержали сибиряка в Москве и этапировали ув Новосибирск, где отправили под домашний арест, — сообщает пресс-служба Сибирской оперативной таможни.

Расследование уголовного дела продолжается.

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