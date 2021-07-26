«Что за жесть»: стая мотыльков напугала сибиряков на трассе под Новосибирском

Водители приняли стаю мотыльков за снег. Фото: стоп-кадр
На трассе под Новосибирском, у поселка Плотниково, машины атаковала стая мотыльков. Изумленные водители сначала приняли насекомых за снег. Приглядевшись поняли, что это не осадки, а мотыльки. Это произошло в ночь на 26 июля.
— Это, что вообще такое! Я просто в первый раз в жизни такое — это все мотыльки. Что за жесть, — комментирует происходящее автор видео.
Водители сняли на видео необычное явление и опубликовали его в соцсети.
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