«Что за жесть»: стая мотыльков напугала сибиряков на трассе под Новосибирском

Водители приняли стаю мотыльков за снег. Фото: стоп-кадр

На трассе под Новосибирском, у поселка Плотниково, машины атаковала стая мотыльков. Изумленные водители сначала приняли насекомых за снег. Приглядевшись поняли, что это не осадки, а мотыльки. Это произошло в ночь на 26 июля.

— Это, что вообще такое! Я просто в первый раз в жизни такое — это все мотыльки. Что за жесть, — комментирует происходящее автор видео.

Водители сняли на видео необычное явление и опубликовали его в соцсети.

Смотреть видеосюжет Под Новосибирском автомобилисты приняли стаю мотыльков за снег

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