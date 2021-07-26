В Новосибирске полицейские поймали двух мужчин, обворовавших склады на 8 миллионов рублей

Двое мужчин обокрали склады на 8 миллионов рублей. Фото: стоп-кадр

Двое мужчин ограбили несколько складов, расположенных в Кировском и Железнодорожном районах Новосибирска. Среди похищенного — цифровая техника, электроинструменты, косметика, шины, вентиляционные турбины, а также консервы. Сумма ущерба составила свыше 8 миллионов рублей. От рук злоумышленников пострадали семь организаций. Об этом рассказали в Управлении на транспорте МВД России по СФО.

— Серия краж была совершенна с апреля по июль 2020 года. Полицейские задержали двух мужчин в возрасте 36 и 42 лет. Младший из них уже был судим. Оба они проживали в Советском районе города. В ходе обысков, проведенных в гаражах, принадлежащих одному из обвиняемых, была изъята часть похищенного имущества на общую сумму более 1 миллиона рублей. Также сотрудники нашли деньги — миллион рублей, — уточнили в ведомстве.

На мужчина возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Смотреть видеосюжет В Новосибирске задержали мужчин, обокравших склады на 8 миллионов рублей

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