В Новосибирске полицейские поймали двух мужчин, обворовавших склады на 8 миллионов рублей

Двое мужчин обокрали склады на 8 миллионов рублей. Фото: стоп-кадр
Двое мужчин ограбили несколько складов, расположенных в Кировском и Железнодорожном районах Новосибирска. Среди похищенного — цифровая техника, электроинструменты, косметика, шины, вентиляционные турбины, а также консервы. Сумма ущерба составила свыше 8 миллионов рублей. От рук злоумышленников пострадали семь организаций. Об этом рассказали в Управлении на транспорте МВД России по СФО.
— Серия краж была совершенна с апреля по июль 2020 года. Полицейские задержали двух мужчин в возрасте 36 и 42 лет. Младший из них уже был судим. Оба они проживали в Советском районе города. В ходе обысков, проведенных в гаражах, принадлежащих одному из обвиняемых, была изъята часть похищенного имущества на общую сумму более 1 миллиона рублей. Также сотрудники нашли деньги — миллион рублей, — уточнили в ведомстве.
На мужчина возбудили уголовное дело по статье «Кража».
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