Под Новосибирском в ДТП погиб 51-летний пассажир Mazda 3

В ДТП погиб 51-летний пассажир иномарки. Фото: ГИБДД по НСО
В понедельник, 26 июля, около восьми утра в Маслянинском районе произошло смертельное ДТП. Автомобиль Mazda 3 врезался в столб. Пассажир, который находился на заднем сидении машины погиб на месте. Об этом рассказали в ГИББ по Новосибирской области.
— За рулем был 38-летний водитель. Перед поездкой он выпил спиртное. При обгоне другого автомобиля он не справился с управлением. ДТП произошло у дома 116б на улице Садовая поселка Маслянино. От полученных травм на месте скончался 51-летний пассажир, — уточнили в ведомстве.
Обстоятельства аварии выясняют полицейские.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер