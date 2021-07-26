Под Новосибирском в ДТП погиб 51-летний пассажир Mazda 3

В ДТП погиб 51-летний пассажир иномарки. Фото: ГИБДД по НСО

В понедельник, 26 июля, около восьми утра в Маслянинском районе произошло смертельное ДТП. Автомобиль Mazda 3 врезался в столб. Пассажир, который находился на заднем сидении машины погиб на месте. Об этом рассказали в ГИББ по Новосибирской области.

— За рулем был 38-летний водитель. Перед поездкой он выпил спиртное. При обгоне другого автомобиля он не справился с управлением. ДТП произошло у дома 116б на улице Садовая поселка Маслянино. От полученных травм на месте скончался 51-летний пассажир, — уточнили в ведомстве.

Обстоятельства аварии выясняют полицейские.

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