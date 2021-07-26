Новосибирец Владимир Морозов в составе сборной России по плаванию занял седьмое место в эстафете Олимпиады

Новосибирец Владимир Морозов занял восьмое место на Олимпиаде по плаванию в составе сборной России. Фото: v1adm

В понедельник, 26 июля, в Токио прошел финал Олимпиады по плаванию в эстафете 4 по 100 метров. Новосибирец Владимир Морозов в составе сборной России занял седьмое место. Наши спортсмены проплыли дистанцию за 3.12,20.

На верхнюю ступень пьедестала взошли американцы с результатом 3.08,97, на втором месте — итальянцы с результатом 3.10,11, на третьем австралийцы 3.10,22.

Напомним, в предварительных заплывах лучший результат показали итальянцы, на втором месте были американцы и на третьем австралийцы. Наша команда заняла восьмую позицию.

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