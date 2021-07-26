Фехтовальщица София Позднякова из Новосибирска вышла в 1/8 финала Олимпиады в Токио

София Позднякова из Новосибирска прошла в следующий раунд соревнований. Фото: sofiya_lokhanova

В понедельник, 26 июля, в Токио состоялась 1/8 финала Олимпиады по фехтованию в саблях. София Позднякова из Новосибирска прошла в следующий раунд соревнований. Победу сибирячка вырвала итальянки Росселлу Грегорио в упорной борьбе. Итоговый счет поединка составил 15:12.

В 1/8 финала Позднякова проведет бой с Хонъю Янь. По мнению экспертов, у Софьи Поздняковой есть все шансы взойти на почетный пьедестал победителей и взять медаль.

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