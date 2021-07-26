Полуголые девушки прокатились на самокатах по набережной Новосибирска

В Новосибирске по набережной прокатились на самокатах две полуголые девушки. Фото: «Типичный Новосибирск»

Новосибирцы, прогуливаясь на Михайловской набережной, заметили двух полуголых девушек на самокатах. из одежды на них были короткие юбки. На футболках у них было написано

«Отдых без цензуры». Изумленные прохожие сфотографировали девушек и опубликовали снимки в соцсети. Фото вызвали бурное обсуждение.

— На все готовы ради просмотров в соцсетях! Пора уже привлекать к ответственности за такое.

— Все-таки это перебор. Гуляя со своими детьми или пожилыми родителями, вряд ли кто-то захочет таких увидеть.

— Да надо было сразу голыми ехать, что уж там.

Были и те, кто встал на защиту девушек.

— А чего не нравится-то, у нас же вроде свобода.

— Ничего зазорного нет. Классные девчонки.

Новосибирцы предположили, что девушки таким образом рекламировали клуб и их откровенный внешний вид стал яркой пиар-акцией.

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