Как сибиряки зарабатывают на вкладах: считаем на реальном примере

Фото: Банк «Левобережный».

Возьмем в качестве примера сезонный вклад «Забота» с одной из самых больших ставок на рынке - 6% годовых. Это классический вклад на простых условиях по принципу «положил и забыл» до конца срока. Минимальный взнос - 30 тысяч рублей. Но вы можете открыть вклад и на большую сумму. Банк выплатит вам доход вместе с суммой вклада через полгода.

Если вы оформите вклад «Забота» в июле, то дополнительный доход получите уже в январе 2022 года, сразу после праздников. Посчитать примерный заработок можно на сайте банка: просто укажите сумму, и калькулятор рассчитает, сколько денег вы получите в конце срока. Например, открыв вклад на 250 тысяч рублей, вы заработаете более 7 тысяч рублей.

Фото: Банк «Левобережный».

Будьте спокойны за сохранность своих вложений. Денежные средства по всем счетам и вкладам в Банке «Левобережный» застрахованы в пределах 1,4 миллиона рублей в рамках закона «О страховании вкладов в банках РФ». Также банк ежегодно входит в топ-100 самых надежных банков России по версии авторитетного экономического издания Forbes: в 2021 году «Левобережный» занял 45-е место рейтинга.

Оформить вклад можно в офисе, интернет-банке или мобильном приложении BL-online. За консультацией обращайтесь в офисы Банка «Левобережный» или по телефону 8-800-3333-555.

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