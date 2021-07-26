«Опять лепешки»: сибирячку возмутил испорченный маникюр за 3700 рублей

Сибирячку возмутил неаккуратный маникюр. Фото: revizor.nsk

Сибирячка пожаловалась в соцсети на мастера маникюра, которая неаккуратно сделала свою работу. За это девушка отдала 3700 рублей.

— Опять лепешки! Просила сделать красивое наращивание с дизайном. В итоге получились толстые, кривые ногти с кровоподтеками, торчащими наклейками и разной длины, — написала сибиряка в группе revizor.nsk.

Девушка предположила, что мастер была стажером. Клиентку возмутили, что ее об этом не предупредили.

— Для меня был важен результат, так как я готовилась к важному мероприятию, — написала в соцсети расстроенная девушка.

Подписчики паблика удивились, почему девушка, увидев сразу, что мастер выполняет некачественно свою работу, не сделала замечание и не ушла.

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