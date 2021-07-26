Пробки в Новосибирске на утро 26 июля 2021 года: затор на улице Большевистской

Пробки в Новосибирске достигли 3 баллов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пробки в Новосибирске на утро 26 июля 2021 года: водители не могут проехать по улице Большевистской. Затор образовался в районе станции метро «Речной вокзал». Об этом сообщает «2ГИС».
Также трудно проехать в районе площади Карла Маркса. В пробке стоят водители на улице Никитина от улицы Панфиловцев до улицы Воинской.
Также затор образовался на улице Гаранина и Гурьевской.
В целом по городу уровень пробок достиг 3 баллов.
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