Пробки в Новосибирске на утро 26 июля 2021 года: затор на улице Большевистской

Пробки в Новосибирске достигли 3 баллов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в Новосибирске на утро 26 июля 2021 года: водители не могут проехать по улице Большевистской. Затор образовался в районе станции метро «Речной вокзал». Об этом сообщает «2ГИС».

Также трудно проехать в районе площади Карла Маркса. В пробке стоят водители на улице Никитина от улицы Панфиловцев до улицы Воинской.

Также затор образовался на улице Гаранина и Гурьевской.

В целом по городу уровень пробок достиг 3 баллов.

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