«Пытался завести автомобиль»: водитель объяснил взрыв иномарки у заправки в Бердске

Пожар произошле недалеко от заправки Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Владелец «Mazda Atenza» рассказал о причинах взрыва в двигателе и пожара на обочине трассы. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили подробности инцидента.

Владелец авто пояснил сотрудникам полиции, что возгорание произошло при попытке завести автомобиль. Обошлось без пострадавших, — рассказали в полиции.

Пожар удивил водителей и пользователей соцсетей. Очевидцы сообщали о взрыве, дым был заметен за несколько километров.

— Там заправка в 100 метрах, водитель мог попросить огнетушитель, — уверен подписчик «АСТ-54».

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