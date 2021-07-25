«Пытался завести автомобиль»: водитель объяснил взрыв иномарки у заправки в Бердске

Пожар произошле недалеко от заправки
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Владелец «Mazda Atenza» рассказал о причинах взрыва в двигателе и пожара на обочине трассы. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили подробности инцидента.
Владелец авто пояснил сотрудникам полиции, что возгорание произошло при попытке завести автомобиль. Обошлось без пострадавших, — рассказали в полиции.
Пожар удивил водителей и пользователей соцсетей. Очевидцы сообщали о взрыве, дым был заметен за несколько километров.
— Там заправка в 100 метрах, водитель мог попросить огнетушитель, — уверен подписчик «АСТ-54».
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