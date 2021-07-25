Новосибирские следователи проведут экспертизу, чтобы понять причину гибели 7-летнего мальчика в Ине

Ребенок только закончил первый класс. Фото: соцсети // Евгений Кочкин

Новосибирские спасатели нашли тело утонувшего семилетнего мальчика в реке Иня. В пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области прокомментировали трагедию.

— Сегодня, в результате проведения поисковых мероприятий тело несовершеннолетнего было обнаружено. В целях установления точной причины смерти подростка назначена судебно-медицинская экспертиза, — сообщили в региональном Следственном комитете.

Тело ребенка обнаружили в 2 км от места трагедии, поиски длились два дня. Ребенок утонул днем 23 июля на берегу у микрорайона «Весенний» в Первомайском районе. Семилетний мальчик ушел купаться с тремя подростками без присмотра родителей.

Местные жители отмечали, что в месте трагедии мелко, однако сильное течение сносит даже взрослых. Ранее в этом месте едва выплыл взрослый мужчина.

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