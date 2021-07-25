Полиция ищет водителя новосибирского автобуса, в котором разбил голову трехлетний ребенок

Женщина с ребенком вышла, а водитель быстро уехал. Фото: Влад Комяков // сообщество "АСТ-54" "ВКонтакте"
Трехлетний ребенок попал в больницу после поездки на автобусе с мамой и семилетним братом. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали о состоянии мальчика.
Женщина с трехлетним ребенком обратилась в больницу, предварительно он получил травму во время поездки в маршрутном автобусе. В настоящее время мальчик отпущен домой. Сотрудники полиции проводят розыск водителя автобуса и свидетелей происшествия, — сообщили в полиции.
Инцидент случился днем 24 июля в автобусе маршрута №28 «Тюленина -Пригородный простор». Подписчица «АСТ-54» рассказала, как в салон зашла молодая девушка с двумя детьми около 3-х и 7-ми лет. Водитель совершил резкое торможение, из-за чего младший из детей вылетел с места, ударился о стоящее напротив сиденье и разбил голову.
Кондуктор сообщила об этом водителю, тот остановился и открыл двери. Женщина подхватила младшего сына и вместе со старшим выбежала из автобуса. Водитель быстро закрыл двери и поехал дальше.
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