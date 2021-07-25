Тело ребенка, утонувшего в Ине, нашли спустя два дня

Мальчика унесло течением Фото: Евгений КОЧКИН

Тело семилетнего мальчика нашли в реке Иня в Первомайском районе. Об этом «КП-Новосибирск» сообщили очевидцы.

— Мальчика нашли на берегу недалеко от гипермаркета на Большевистской, 290. На месте работают следователи, — сообщил «КП-Новосибирск» очевидец.

Труп ребенка обнаружили в двух километрах от места трагедии. Два дня назад ребенок утонул при купании возле микрорайона «Весенний». Спасатели МЧС искали ребенка два дня, привлекли квадрокоптеры.

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