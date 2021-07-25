В Новосибирске от коронавируса умерли восемь человек за сутки: самому старшему было 86 лет

Смертность держится на уровне 8 человек за сутки Фото: Алена МАРТЫНОВА

Восемь пациентов с COVID-19 скончались в больницах региона.

— Скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 63 года, 71 год, 76 лет и женщины в возрасте 47 лет, 50 лет, 58 лет, 59 лет, 89 лет. Всего в Новосибирской области от коронавируса умерли 2 278 человек, — уточнили в оперштабе.

Врачи зафиксировали новый антирекорд заболеваемости — 218 случаев заболевания выявлено за сутки. Среди заболевших оказались 27 детей, остальные — взрослые пациенты.

В отделениях реанимации находятся 388 человек. Еще 55 пациентов не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ.

В инфекционных больницах Новосибирской области находятся 5 443 пациента с диагнозом COVID-19 и подозрением на опасное заболевание. Госпитализированы 53 ребенка.

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