Полевая мышь прокусила палец ребенку под Новосибирском

Эксперты советуют брать за город походную аптечку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полевая мышь прокусила ребенку палец в селе Плотниково под Новосибирском. Мальчику пришлось обратиться в больницу, сообщил источник среди местных жителей.

Очень редко, когда полевая мышь кусает человека. В лесах, полях и на огородах встречается несколько видов полевок, они питаются насекомыми и на человека не нападают. Полевую мышь могли спутать с землеройкой. У них зубы очень острые и они могут больно кусаться, — сообщил «КП-Новосибирск» сотрудник Института систематики и экологии животных Алексей Яновский.

Эксперт советует — не надо брать диких животных в руки, чтобы не пострадать. Полевых мышей можно отличить по черной полоске на шкурке вдоль хребта, уточнил эколог.

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