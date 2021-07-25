Умер Владимир Боков - новосибирский политик, который добился строительства метро и ТЭЦ-5

Политику исполнилось 94 года. Фото: пресс-служба Новосибирского обкома КПРФ

Экс-председатель Новосибирского исполкома областного Совета народных депутатов Владимир Боков скончался в Новосибирске. Пять дней назад политику исполнилось 94 года.

Владимир Боков родился в деревне Бурнаши Ярославского района, во время Великой Отечественной войны учился в школе и работал на местном кирпичном заводе. С 1954 года работал в Омской области, а в 1983 году возглавил исполком в Новосибирской области.

— Владимир Боков возглавлял нашу область в судьбоносные 1980-е годы, был депутатом в сложные 1990-е. За его плечами — конкретные дела: участие в строительстве Новосибирского метрополитена, ТЭЦ-5, электродного завода, — сообщил новосибирский обком КПРФ.

В 1984 году политик принимал создателя Северной Кореи Ким Ир Сена в Новосибирске (на фото - пятый справа). Фото: правительство Новосибирской области

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