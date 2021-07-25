«Скорая» увезла пятилетнего внука с бабушкой с места ДТП под Новосибирском

Женщина-водитель почти не пострадала Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Сибирячка на внедорожнике «Рено Каптюр» устроила ДТП на Колыванском шоссе. По данным полиции пострадали двое пассажиров.

50-летняя женщина-водитель совершила столкновение с автомобилем «Мазда», стоящим на обочине дороги. В аварии пострадал ребенок 2016 года рождения и 87-летняя пассажирка, они госпитализированы, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняют все обстоятельства происшествия.

Подписчики «АСТ-54» сообщили, что в ДТП также участвовал внедорожник «УАЗ». Комментаторы предположили, что водители оставили авто на обочине, чтобы нарвать грибов в лесу.

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