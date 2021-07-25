«Будто нога умерла»: новосибирские врачи спасли пациентку с костяной стопой

Женщина рисковала всю жизнь ходить с тросточкой. Фото: предоставлено пресс-службой НИИТО имени Я. Л. Цивьяна

Омичка Раиса Исаченко едва ковыляла с тросточкой — все из-за инфаркта опорной кости пятки. Болезнь разрушила кость и женщина обратилась в Новосибирский институт травматологии и ортопедии имени Цивьяна.

— Сначала я старалась держаться без палочки, но ходить было очень сложно, меня мучила страшная боль. Я чувствовала, будто моя нога умерла, — рассказала Раиса Исаченко.

Женщина рисковала на всю жизнь остаться с костяной ногой. Хирурги НИИТО пояснили, что обычно таким пациентам сращивают таранную кость ноги с голенью и стопа становится негибкой, «как палка» . Однако специалисты нашли неожиданное решение.

—Сохранить стопу можно было только с помощью эндопротезирования кости. Первоначально технология была предложена японскими врачами — это связано с тем, что многим жителям страны требовалось сохранить гибкость в суставах стопы для участия в чайных церемониях, — пояснил врач-ортопед НИИТО Игорь Пахомов.

Томские инженеры изготовили 3D-протез кости из медицинской керамики. Операция стала первой в России и длилась 2,5 часа. Однако уже через месяц пациентка смогла наступать на ногу, через три месяца ходила без трости, а сейчас делает более 6 тысяч шагов. Опыт новосибирцев переняли коллеги из Москвы.

— Страха перед операцией не было, я доверяла врачам, — рассказала Раиса Исаченко. — Убеждала себя: «Гагарин же полетел первым» и все получилось.

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