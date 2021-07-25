Погода в Новосибирске на 25 июля 2021 года: будет облачно, но жарко

Погода в Новосибирске на 25 июля 2021 года будет жаркой, но пасмурной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске на 25 июля 2021 года будет жаркой, но пасмурной. Однако осадков в этот день, по прогнозам синоптиков, быть не должно.

— В воскресенье, 25 июля, в Новосибирске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха поднимется до +17…+19 градусов ночью, +28…+30 градусов днем. Ветер будет дуть со средней скоростью 2-7 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Согласно прогнозам сервиса Яндекс.Погода в Новосибирске 25 июля облачность с прояснениями, температура воздуха поднимется до +22…+29 градусов тепла. Атмосферное давление будет удерживаться на отметке в 741-744 миллиметра ртутного столба.

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