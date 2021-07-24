Купеческие дома, керамические крынки и соборы: рассказываем, что точно стоит посмотреть туристам в Колывани

Местная керамика — один из брендов Новосибирской области. Фото: Валерий Панов

Лето — пора отпусков, которые многие сибиряки с радостью предпочтут провести в путешествиях. При этом, далеко не у всех есть возможность отправиться за новыми впечатлениями на другой континент. Однако это совсем не повод расстраиваться: в Новосибирской области тоже предостаточно красивых и интересных мест, где можно увлекательно провести если не весь отпуск, то выходные точно. Одно из таких мест старинный поселок Колывань. Журналисты издания «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области» прогулялись по нему и составили список мест, где точно стоит побывать туристам.

Тем, кто любит получать в путешествиях много новых знаний о крае, где они находятся, непременно стоит побывать в Колыванском краеведческом музее. Помимо возможности буквально проследить пусть становления Колывани от маленького острога до большого поселка, тут можно найти несколько занимательных и даже весьма неожиданных экземпляров, вроде наковальни с клеймом 1609 года (это ремесло в деревне было очень популярным) и «прозрачного портрета» Пушкина почти в человеческий рост (его нашли на чердаке одного из купеческих домов).

Красивые кирпичные особняки туристам обычно показывают во время пешей прогулки. Фото: Валерий Панов

Купеческие дома, кстати, сами по себе являются достопримечательностями. Красивые кирпичные особняки туристам обычно показывают во время пешей прогулки. На экскурсию по музею и поселку уходит два с половиной часа, а самые любопытные проводят здесь весь день.

Тем же, кто не может вернуться из поездки без памятных безделушек, стоит заглянуть в Дом ремесел «Слобода», объединяющий мастеров, школьников и их родителей. Они делают и сувениры, и знаменитые крынки-колыванки. Местная керамика — один из брендов Новосибирской области. А еще здесь всегда находится немало желающих поучаствовать в фотосессии в русских народных костюмах среди берез. Благо «лес» находится рядом — это парк имени Дмитрия Пичугина в самом сердце Колывани, на месте бывшей Cоборной площади.

Собор Святой Живоначальной Троицы. Фото: Валерий Панов

Будет в Колывани на что посмотреть и любителям соборной архитектуры. К примеру, одна из главных достопримечательностей поселка — храм во имя святого благоверного князя Александра Невского, расположенный при Покровском Александро-Невском женском монастыре. Красивое бело-синие строение с золотыми куполами видно задолго до въезда в населенный пункт. Еще один объект обожания туристов — Собор Святой Живоначальной Троицы, который стал первым каменным строением новой Колывани. Заложен он был в 1861 году, строился тщанием жителей и на средства купца Кирилла Кривцова.

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