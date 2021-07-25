«Ищем свидетелей ДТП»: 18-летняя сибирячка пострадала в столкновении на площади Маркса

Водитель "Тойоты" ехал без видеорегистратора
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ДТП произошло вечером 24 июля на площади Карла Маркса. Подписчики «АСТ-54» рассказали, как две иномарки столкнулись возле ТЦ «Калейдоскоп».
— Водитель «Тойоты Корса» ехал по улице Новогодняя и у дома по улице Сибиряков-Гвардейцев, 1 столкнулся с кроссовером «Киа Соренто». На месте работали сотрудники полиции, проводится проверка, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
От сильного удара измятую «Тойоту» выбросило с проезжей части к тротуару. Пострадала 18-летняя пассажирка иномарки, она попала в больницу.
— Ищем свидетелей ДТП. Пожалуйста, если есть какое-то видео или свидетели происшествия — отпишитесь, — написала в соцсетях подруга пострадавшей пассажирки.
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