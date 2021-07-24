«Как будто не на нашей планете»: сибиряк снял на видео двойную радугу над Обью

Радуга возникла прямо над рекой. Фото: Кадр из видео
Сибиряк заснял на видео двойную радугу, возникшую над прямо над Обью на закате. В соцсетях такое необычное явление природы сравнили с чем-то инопланетным.
— Снял ее еще вечером в понедельник, 19 июля, в районе поселка Красный Яр, — рассказал КП-Новосибирск автор видео Владимир.
Своим роликом мужчина поделился в соцсетях, где восторженные отзывы от сибиряков не заставили себя долго ждать. У многих четкий радужный полукруг на фоне персиковых облаков, вызвал ассоциации со сказочными персонажами:
— Так сразу и не скажешь что это на нашей планете.
— Там где-то должен быть лепрекон.
— Красиво, она как будто два берега соединяет, — пишут подписчики паблика «АСТ-54».
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