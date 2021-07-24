«Как будто не на нашей планете»: сибиряк снял на видео двойную радугу над Обью

Радуга возникла прямо над рекой. Фото: Кадр из видео

Сибиряк заснял на видео двойную радугу, возникшую над прямо над Обью на закате. В соцсетях такое необычное явление природы сравнили с чем-то инопланетным.

— Снял ее еще вечером в понедельник, 19 июля, в районе поселка Красный Яр, — рассказал КП-Новосибирск автор видео Владимир.

Своим роликом мужчина поделился в соцсетях, где восторженные отзывы от сибиряков не заставили себя долго ждать. У многих четкий радужный полукруг на фоне персиковых облаков, вызвал ассоциации со сказочными персонажами:

— Так сразу и не скажешь что это на нашей планете.

— Там где-то должен быть лепрекон.

— Красиво, она как будто два берега соединяет, — пишут подписчики паблика «АСТ-54».

Смотреть видеосюжет Сибиряк снял на видео двойную радугу над Обью

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.