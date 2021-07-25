«Вылетел с места, разбил голову»: трехлетний мальчик пострадал в новосибирском автобусе

Мама выскочила с ребенком из автобуса, водитель не стал вызывать скорую помощь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Инцидент произошел днем 24 июля в автобусе маршрута №28 «Тюленина -Пригородный простор», рассказала подписчица сообщества «АСТ-54» «Вконтакте».

— На остановке «Юго-Западный» в салон зашла молодая девушка с двумя детьми около 3-х и 7-ми лет, и посадила их на пассажирские сидения напротив центральной свободной площадки.В районе остановки «Кирзавод» водитель совершил резкое торможение, из-за чего младший из детей вылетел с места, ударился о стоящее напротив сиденье и разбил голову,— рассказала пассажирка Анна.

Автобус остановился, кондуктор подошла к водителю. Молодая мама сразу подхватила трехлетнего ребенка, позвала семилетнего сына и вышла с детьми из автобуса. Один из пассажиров пытался крикнуть женщине, что у ребенка разбита голова.

Очевидцы говорят, что в этот момент водитель быстро закрыл двери и поехал дальше. Ситуация возмутила Анну, она предложила выступить свидетелем на суде.

Пользователи соцсетей осудили водителя автобуса за непрофессионализм:

— При таких ситуациях вызывать скорую и фиксировать травмы,типа будет какая то страховка, — уверен подписчик.

— Автор, вы молодец! А вот водитель с кондуктором должны были как минимум поинтересоваться, все ли хорошо с ребенком, — утверждает пользователь «АСТ-54».

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