«Вылетел с места, разбил голову»: трехлетний мальчик пострадал в новосибирском автобусе

Мама выскочила с ребенком из автобуса, водитель не стал вызывать скорую помощь
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Инцидент произошел днем 24 июля в автобусе маршрута №28 «Тюленина -Пригородный простор», рассказала подписчица сообщества «АСТ-54» «Вконтакте».
— На остановке «Юго-Западный» в салон зашла молодая девушка с двумя детьми около 3-х и 7-ми лет, и посадила их на пассажирские сидения напротив центральной свободной площадки.В районе остановки «Кирзавод» водитель совершил резкое торможение, из-за чего младший из детей вылетел с места, ударился о стоящее напротив сиденье и разбил голову,— рассказала пассажирка Анна.
Автобус остановился, кондуктор подошла к водителю. Молодая мама сразу подхватила трехлетнего ребенка, позвала семилетнего сына и вышла с детьми из автобуса. Один из пассажиров пытался крикнуть женщине, что у ребенка разбита голова.
Очевидцы говорят, что в этот момент водитель быстро закрыл двери и поехал дальше. Ситуация возмутила Анну, она предложила выступить свидетелем на суде.
Пользователи соцсетей осудили водителя автобуса за непрофессионализм:
— При таких ситуациях вызывать скорую и фиксировать травмы,типа будет какая то страховка, — уверен подписчик.
— Автор, вы молодец! А вот водитель с кондуктором должны были как минимум поинтересоваться, все ли хорошо с ребенком, — утверждает пользователь «АСТ-54».
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