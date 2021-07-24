В Новосибирской области 26-летний парень задохнулся в погребе на даче

26-летний парень задохнулся в погребе дачного дома.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В Новосибирской области 26-летний парень задохнулся в погребе дачного дома. Трагедия произошла в одном из СНТ в Коченевском районе.
— Тело мужчины обнаружили соседи вечером 22 июля. Он отравился парами неизвестного вещества, когда работал в погребе, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Напомним, в прошлом году похожая трагедия произошла в селе Каменка. Там 64-летний мужчина отравился газами, когда чистил погреб. Он скончался до приезда скорой помощи.
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