Пловчиха Арина Суркова из Новосибирска не вышла в финал кролевой эстафеты на Олимпиаде в Токио

В финал эстафеты сибирячке пройти не удалось. Фото: arinasurkova_

Пловчиха Арина Суркова из Новосибирска не вышла в финал эстафеты вольным стилем на Олимпиаде в Токио. Напомним, ранее стало известно о том, что в полуфинал на дистанции 100 метров баттерфляем 23-летней спортсменке пройти удалось.

Арина Суркова как и другие российские спортсменки не пробились эстафеты в плавании 4 по 100 метров вольным стилем. В квалификации девушки заняли 11 место с результатами 3 минуты 38,25 секунды.

Выступать в полуфинале на 100-метровку баттерфляем сибирячке предстоит 25 июля.

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Полуфиналы по плаванию состоятся 25 июля (подробнее).

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