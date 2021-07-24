В Новосибирской области установлен новый рекорд по заболеваемости ковидом: за сутки выявили 213 случаев

В Новосибирской области установлен новый анти-рекорд по заболеваемости коронавирусом. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирской области установлен новый анти-рекорд по заболеваемости коронавирусом. В регионе за прошедшие сутки выявили 213 случаев заболевания. Всего в области с начала пандемии зарегистрирован 51 281 случай ковида, в том числе у 3 688 детей. С выздоровлением при этом выписали уже 44 054 пациента, 114 из них за последние сутки.

— Скончались еще двенадцать пациентов: мужчины в возрасте 67 лет, 68 лет, 69 лет, 69 лет, 79 лет, 80 лет, 83 года и женщины в возрасте 40 лет, 69 лет, 79 лет, 79 лет, 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 270 человек, — сообщили в областном оперштабе.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5 424 пациента, в том числе 52 ребенка. В реанимации находятся 384 человека. К аппаратам ИВЛ подключены 49 пациентов.

Напомним, в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности и масочный режим. В Новосибирской области запрещено проведение массовых мероприятий, а маски нужно носить во всех общественных местах, включая транспорт. Как пояснил некоторое время назад губернатор региона, пока что вводить новые ограничительные меры не планируется.

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