На трассе под Новосибирском столкнулись два «Фольксвагена»: в больнице пассажирка

На трассе в Новосибирской области столкнулись два «Фольксвагена». Фото: "АСТ-54"
На трассе в Новосибирской области столкнулись два «Фольксвагена». В ДТП пострадала пассажирка одного из автомобилей.
— По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Touareg ехал со стороны Новосибирска в сторону поселка Ордынское. На 86 километре при маневре обгона он столкнулся с ехавшим в попутном направлении автомобиль Volkswagen Tiguan, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
В аварии пострадала 35-летняя женщина. Фото: "АСТ-54"
В ДТП пострадала 35-летняя женщина. Ее с травмами различной степени тяжести отвезли в больницу. По факту произошедшей аварии сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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