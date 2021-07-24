«Подбирали ключ к дверным замкам»: в Новосибрске задержали банду домушников

В квартире одного из мужчин провели обыск. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске правоохранители задержали банду домушников. Они хотели вскрыть квартиры на улице Тюленина в Калининском районе.

— Воры пытались вскрыть квартиры, подбирая ключи к замкам. Удалось задержать двоих мужчин. Один из них раньше находился в федеральном розыске из-за краж, а так же был ранее судим по этой же статье. Второй задержанный был ранее судим за наркотики и кражу, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

По словам источника, у одного из подозреваемых провели в квартире обыск, но ничего не нашли. Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 часть 3 УК РФ — «Кража».

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