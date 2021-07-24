Новосибирец избил пенсионера в пивном магазине

Мужчину задержала полиция.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирске 45-летний мужчина избил 71-летнего сибиряка. Конфликт произошел в пивном магазине в небольшом поселке в Калининском районе.
— Сибиряк ударил пенсионера рукой по голове. Ему тут же вызвали скорую помощь и увезли в больницу. Самого мужчину задержали, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Врачи осмотрели пенсионера и диагностировали у него ушиб головного мозга. Мужчину, ударившего сибиряка задержали и он дал признательные показания. Правоохранители начали расследование.
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