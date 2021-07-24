«Поездка, которая изменила жизни»: Давид Манукян прилетел в Новосибирск, заинтриговав своих подписчиков

Давид Манукян, также известный под псевдонимом Dava, прилетел в Новосибирск.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Блогер и экс-бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян, также известный под псевдонимом Dava, прилетел в Новосибирск. Об этом он рассказал в своем инстаграме: Давид опубликовал сторис из самолета, садившегося в аэропорту Толмачево. Свою публикацию он сопроводил весьма загадочной и многообещающей подписью.
— Родной Новосибирск. Поездка, которая изменила жизни, — написал Давид в своей истории.
При всем при этом, о цели своего визита в родной город блогер не сообщил. Концертов у него в Новосибирске в ближайшие дни не планировалось.
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