«Поездка, которая изменила жизни»: Давид Манукян прилетел в Новосибирск, заинтриговав своих подписчиков

Давид Манукян, также известный под псевдонимом Dava, прилетел в Новосибирск. Фото: Иван МАКЕЕВ

Блогер и экс-бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян, также известный под псевдонимом Dava, прилетел в Новосибирск. Об этом он рассказал в своем инстаграме: Давид опубликовал сторис из самолета, садившегося в аэропорту Толмачево. Свою публикацию он сопроводил весьма загадочной и многообещающей подписью.

— Родной Новосибирск. Поездка, которая изменила жизни, — написал Давид в своей истории.

При всем при этом, о цели своего визита в родной город блогер не сообщил. Концертов у него в Новосибирске в ближайшие дни не планировалось.

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