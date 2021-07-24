«Уснул дома, а проснулся в болоте»: житель Новосибирской области объяснил, куда пропал на двое суток

Сибиряк рассказал правоохранителям, куда пропал. Фото: Влад КОМЯКОВ

Житель Новосибирской области объяснил куда пропал на двое суток. Мужчину обнаружили в лесу, недалеко от места откуда он ушел.

— Сибиряк рассказал, что не помнит как тут очутился. Говорит, что уснул дома, а проснулся в болоте. Его доставили в больницу, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Медики осмотрели мужчину и отпустили домой.

Изначально сибиряк пропал 19 июля. Последний раз его видели в этот день на лесной дороге между селом Битки и селом Болтово в Сузунском районе.

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