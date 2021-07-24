«Выше голову»: новосибирский борец Роман Власов поддержал жену Виолетту Колобову после поражения на Олимпиаде

Виолетта Колобова не прошла в 1\8 финала на Олимпиаде в Токио. Фото: violetta_kolobova

Жена новосибирского греко-римского борца Романа Власова Виолетта Колобова не прошла в 1\8 финала на Олимпиаде в Токио. Спортсменка потерпела поражение от Александры Ярецкой из Польши. Поединок завершился со счетом 11:15. В своих соцсетях сибиряк поддержал супругу.

— Четыре месяца назад ты родила. Восстановилась и поехала на Олимпиаду. Это уже подвиг. Выше голову. Впереди командный турнир. Олимпиада для тебя продолжается, — написал Роман Власов на своей странице в инстаграм.

Напомним, к соревнованиям спортсменка действительно приступила спустя совсем немного времени после того, как стала мамой. Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в марте 2020 года у супругов родился долгожданный сын.

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