В колонии под Новосибирском один заключенный ударил другого по голове табуреткой

В колонии в Новосибирской области конфликт между заключенными закончился дракой с использованием мебели. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В колонии в Новосибирской области конфликт между заключенными закончился дракой с использованием мебели. Произошел инцидент вечером 7 июля.

— Около одиннадцати часов вечера в бытовой комнате в колонии в Убинском районе ссора двух заключенных закончилась тем, что один из них ударил второго по голове табуреткой, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как заключенный напал на сотрудника СИЗО с кулаками после того, как тот приказал ему держать руки за спиной. Против мужчины возбудили уголовное дело, его рассмотрит суд.

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