В Новосибирске автомобилист оборвал троллейбусные провода и уехал

Автомобилист оборвал троллейбусные провода на улице Сибиряков-Гвардейцев и уехал. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске, утром 24 июля, автомобилист оборвал троллейбусные провода на улице Сибиряков-Гвардейцев и уехал. Сейчас его ищет ГИБДД.

— Сегодня в 08:20 по улице Сибиряков-Гвардейцев 51/1 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на препятствие контактная стрелка контактной сети и оборвав ее скрылся в неизвестном направлении, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску. — Следовавший в попутном направлении негабарит остановился перед оборванными проводами и дожидался ремонтной бригады.

Сейчас сбежавшего автомобилиста ищет ГИБДД. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Всех, кто знает что-нибудь о произошедшем, в ГИБДД просят обратиться по номеру телефона 232-23-21,232-23-51.

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