Новосибирский фехтовальщик Вениамин Решетников не прошел в 1\8 турнира Олимпиады

35-летний саблист Вениамин Решетников выступил на Олимпиаде в Токио. Фото: venyrs

В пятницу, 23 июля, в Токио, стартовали летние Олимпийские игры-2021. Среди спортсменов из России есть и сибиряки. Сегодня утро 24 июля было открыто индивидуальным первенством 1\16 финала по фехтованию среди мужчин, где выступил новосибирский 35-летний спортсмен Вениамин Решетников.

К сожалению, в этот раз удача была не на стороне сибиряка. Поединок он проиграл со счетом 13:15. В 1\8 в личном первенстве по сабле он не прошел, теперь сибиряка ждут только командные соревнования.

Напомним, сегодня же вечером состоится индивидуальное первенство 1\2 финала и финал за первое место.

Кстати, для Вениамина это уже вторая по счету Олимпиада. Ранее он выступал на играх в Лондоне в 2012 году.

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