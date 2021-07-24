Под Новосибирском «ГАЗель» врезалась в кирпичный забор: он рухнул на «Ладу»

В селе Ярково под Новосибирском «ГАЗель» врезалась в кирпичный забор. Фото: "АСТ-54"

В селе Ярково под Новосибирском «ГАЗель» врезалась в кирпичный забор. О произошедшем рассказали очевидцы в соцсетях.

— В результате ДТП, случившегося на улице Советской, повреждения от разрушенного кирпичного забора получил также припаркованный хэтчбек ВАЗ-2108, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

По словам очевидцев, водитель грузовика сел за руль нетрезвым.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в Новосибирске иномарка столкнулась с двумя машинами и врезалась в забор.

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Очевидцы поделились в соцсети кадрами с места ДТП (подробнее).

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