Под Новосибирском «ГАЗель» врезалась в кирпичный забор: он рухнул на «Ладу»

В селе Ярково под Новосибирском «ГАЗель» врезалась в кирпичный забор. Фото: "АСТ-54"
В селе Ярково под Новосибирском «ГАЗель» врезалась в кирпичный забор. О произошедшем рассказали очевидцы в соцсетях.
— В результате ДТП, случившегося на улице Советской, повреждения от разрушенного кирпичного забора получил также припаркованный хэтчбек ВАЗ-2108, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
По словам очевидцев, водитель грузовика сел за руль нетрезвым.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в Новосибирске иномарка столкнулась с двумя машинами и врезалась в забор.
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Очевидцы поделились в соцсети кадрами с места ДТП (подробнее).
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