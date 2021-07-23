В Новосибирске состоялся первый показ фильма «Гигантская флуктуация». Фото: Дмитрий Яцюк, Валентин Копалов.

В Новосибирске состоялась премьера короткометражного фантастического фильма «Гигантская флуктуация». Картину сняли по рассказу братьев Стругацких из повести «Стажеры». Премьера прошла 22 июля 2021 года в Центре культуры и отдыха «Победа».

— У начинающих водителей троллейбусов есть специальная табличка: «за рулем стажер». На съемочной площадке мне не хватало такой же таблички. Я сознательно принял решение снимать по «Стажерам» ради того, чтобы получить первый опыт. Отсюда и выбор произведения. Это — моя первая работа. Я — стажер. Хотелось проверить, сможем ли мы с командой сделать пусть и короткое, но все-таки игровое кино? Как показала практика — можем и нам это нравится. Нам не хватило бюджета на космическую графику, поэтому сняли по одной из глав произведения, где действие разворачивается исключительно на Земле, — рассказал режиссер фильма Максим Карпылев.

Время действия кинокартины — начало XXI века — период, когда человечество активно исследует космос. В главе «Гигантская Флуктуация» главный герой повести, Жилин, рассказывает о встрече, которая случилась с ним в молодости. Так, на пляже он встретил незнакомца, который поделился с ним историями о странных и загадочных событиях. Они происходили с ним, однако в них никто не верил. То, что многие считали фантастикой, для него было привычным явлением. А затем такие загадочные и порой трагические события стали случаться и с его знакомыми.

Известно, права на экранизацию были получены еще год назад, но пандемия внесла свои коррективы. К слову, съемки полностью прошли на новосибирском на пляже «Бумеранг»,. Там все переделали под стиль 60-х годов ХХ века. Бюджет фильма составил 2,5 миллионов рублей.

Когда фильм появится в общем доступе, пока неизвестно.

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