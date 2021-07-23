Одиссей и Ариэлла: в ЗАГСЕ рассказали, какие самые необычные имена дают детям новосибирцы

Сотрудники управления по делам ЗАГС Новосибирской области рассказали КП-Новосибирск о моде на имена. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники управления по делам ЗАГС Новосибирской области рассказали КП-Новосибирск о моде на имена, которые новосибирцы дают своим детям. Согласно данным чиновников, за первое полугодие 2021 года у новорожденных лидируют, преимущественно, славянские имена.

— Среди необычных мужских имен, которыми новосибирцы называли своих детей в 2021 году, можно выделить имена Добромир, Ермак, Корней, Ратмир, Анас, Антип, Елизар, Еремей, Аристарх, Есислав, Лука, Ратибор, Спартак, Харитон, Фрол, Леонард, Одиссей, Теодор, Даниэль, Левон, Самуэль, Севастьян, Стефан, Рафаел, Марсель, Маркус, Авраам-Узиэль, Филипп-Алаби, Леон-Че, — сообщили в ЗАГСЕ в ответ на запрос КП-Новосибирск. — А среди женских имен, такие как Альвина, Бэлла, Весна, Ладомира, Златослава, Владислава, Мареника, Михелена, Радомира, Радослава, Ариадна, Леонилла, Алексия, Андреия, Ассоль, Лукерья, Светолика, Северина, Сона, Тайгежина, Агата, Агния, Аглая, Агриппина, Анфиса, Ариэлла, Богдана, Велена, Глафира, Пелагея, Теодора, Теина, Фаина.

Также в сотрудники управления по делам ЗАГС НСО отметили, что с за 6 месяцев 2021 года было зарегистрировано всего 13 852 записи о рождении детей. Самой молодой маме, кстати, на момент рождения ребенка исполнилось всего 13 лет.

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