Погода на выходные 24 и 25 июля 2021 года в Новосибирске: в город придет 30-градусная жара

По прогнозам синоптиков, температура воздуха поднимется до +30 градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода на выходные 24 и 25 июля 2021 года в Новосибирске обещает сибирякам жаркие дни. По прогнозам синоптиков, температура воздуха поднимется до +30 градусов.

— На выходные 24 и 25 июля ожидается пасмурная погода, однако осадков в эти дни быть не должно. Температура воздуха ночью будет подниматься до +17…+20 градусов ночью, +28…+30 градусов днем, ветер будет дуть со средней скоростью 2-8 метров в секунду, местами возможны порывы до 13 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Солидарны с коллегами и синоптики портала Яндекс.Погода. По их прогнозам на выходных ожидается потепление до +25…+28 градусов. Однако, в воскресенье возможен небольшой дождь.

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