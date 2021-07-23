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Происшествия23 июля 2021 17:57

Сибиряку, обвиняемому в вымогательстве у главы казначейства, продлили арест

Под стражей он будет находиться практически до конца лета
Галина СИМОНОВА
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Сибиряка оставили под стражей еще на месяц.

Сибиряка оставили под стражей еще на месяц.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

Сибиряка, которого обвиняют в вымогательстве у руководителя Управления Федерального казначейства по Новосибирской области, оставили под арестом. Об этом стало известно сегодня, 23 июля.

— Удовлетворено ходатайство следователя СО МВД России по городу Бердску в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство», — сообщили в Бердском городском суде. — Под стражей мужчина будет находиться еще месяц, то есть — до 25 августа 2021 года.

Напомним, по данным следствия, в июне сибиряк потребовал у руководителя управления около 300 тысяч рублей и бутылку коньяка. За это вознаграждение он пообещал не выкладывать в сеть порочащие ролики о нем.

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Об этом сообщили в Бердском суде (подробнее).

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