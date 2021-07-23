В Новосибирске троллейбусы переведут на муниципальный контракт. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске 13 троллейбусных маршрутов переведут на муниципальный контракт. 21 июля 2021 организация по управлению городским транспортом объявила конкурс на перевозку по маршруту № 7 — «Станиславский жилмассив — улица Лазурная». Работу в новом режиме транспорт начнет с осени 2021. Об этом сообщает портал «Новая Сибирь».

— Муниципальный контракт — это хороший инструмент, который позволит эффективно решить проблему неритмичной работы транспорта. Так, пилотный проект в 2020 году показал свои плоды. В этом году мы полностью переведем городской электротранспорт и маршруты муниципального ПАТП-4 на муниципальный контракт, — приводит слова мэра Новосибирска Анатолия Локтя издание.

Перевод на муниципальный контракт даст возможность пользоваться новой системой расчетов за услуги общественного транспорта. Отличие от старой системы состоит в том, что приоритет будет не в количестве перевезенных пассажиров, а в выполненных рейсах и соблюдении графика движения.

Стоит отметить, что по условиям подрядчик будет выполнять регулярные перевозки пассажиров и багажа троллейбусом. Количество рейсов в день составит 131 по будням и 127 в выходные. На маршрут выйдут более 23 троллейбусов. Победитель контракта будет объявлен после 29 июля.

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