В ЗАГСе назвали возраст самой пожилой пары, вступившей в брак в Новосибирской области.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Стал известен возраст самой зрелой пары, которая узаконила свои отношения в 2021 году в Новосибирской области. Об этом КП-Новосибирск рассказали в региональном ЗАГСе.
— Самая пожилая пара та, где жениху 86 лет, а невесте 81 год, — рассказали КП-Новосибирск в отделении ЗАГСа.
В ЗАГСе добавили, что возраст самого пожилого жениха в 2021 — 94 года. А возраст самой пожилой невесты — 84 года.
Ранее стало известно и о самой юной паре молодоженов. Так, за последние шесть месяцев 2021 года самой молодой супружеской парой стала та, в которой на момент вступления в брак, невесте исполнилось 16 лет, а жениху 18 лет.
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