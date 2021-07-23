В Новосибирский зоопарк привезли кустарниковую собаку и трех золотых фазанов. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирский зоопарк привезли кустарниковую собаку и трех золотых фазанов. Необычных животных доставили из Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка.

— Их привезли еще 4 июня. Две недели животные, как положено, проходили карантин. После чего их поместили в вольеры. Что касается истории с кустарниковой собакой, то она довольно милая — еще в 2017 году из нашего зоопарка мы отправили в Москву самца по имени Вицли. Потом, в 2018, к нему из Дании привезли самку Фрею. Спустя время у них родились три щенка. Одного из них, самого старшего, Боба, отправили в Новосибирск в июне. Его тут ждала самочка Мана, она из Франции. Они уже поладили: вместе роют грунт и резвятся, — рассказали КП-Новосибирск в зоопарке.

Также в зоопарк привезли трех золотых фазанов — двух самочек и самца. Известно, что самочки спокойные, а вот самец отличился буйным нравом. Его так и прозвали Бунтарь. В зоопарке надеются, что в Сибири он успокоится и остепенится.

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