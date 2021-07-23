Под Новосибирском перевернулся катер: погиб мужчина

Причину смерти установит судмедэкспертиза. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В ночь на пятницу, 23 июля, в Коченевском районе на реке Обь перевернулся катер. В результате этого погиб 38-летний сибиряк. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

— Трагедия произошла примерно в 3:30 ночи, в районе острова Рыбачий. Катер опрокинулся — мужчина, упавший в воду, утонул, — сообщил КП-Новосибирск источник.

В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться следователям. Причину смерти сибиряка установит судмедэкспертиза.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в ночь на пятницу, 23 июля в районе поселка Красный Яр перевернулся катер с четырьмя пассажирами. Всем, кто находился в нем, удалось спастись. На месте работали транспортные полицейские.

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