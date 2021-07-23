В Новосибирске на два месяца изменят маршрут Троллейбуса № 13. Фото: Павел КЛОКОВ

В Новосибирске троллейбус №13 изменит свой маршрут. Это связано с временным прекращением движения транспорта по улице Писарева: на участке от здания № 73 до здания № 53. Изменится маршрут с 16 августа по 18 октября.

— На время производства работ движение троллейбуса № 13 будет осуществляться по следующей схеме в прямом и обратном направлениях: улица Богдана Хмельницкого, улица Дуси Ковальчук, Красный проспект, далее — по действующей схеме, — сообщили в пресс-службе мэрии.

Известно, что временное ограничение связано с проведением земельных работ при реконструкции тепловой сети по улице Писарева.

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