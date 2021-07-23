В Новосибирском аэропорту самолет столкнулся с багажными тележками. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Инцидент произошел в новосибирском аэропорту «Толмачево». Там в четверг, 22 июля, в самолет Embraer-170Е-170 врезались две багажные тележки. Известно, они отцепились от трактора. Инцидент КП-Новосибирск прокомментировали в пресс-службе аэропорта.

— Инцидент случился вечером. Сейчас ведется внутреннее расследование по данному факту. Пострадавших нет, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе аэропорта «Толмачево».

Известно, что в результате столкновения у самолета повредилась створка реверса. Причины и обстоятельства случившегося продолжают устанавливаться.

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